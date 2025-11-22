  • Спортс
  • Алекс Албон: «Квалификацию можно было остановить красными флагами. Гоняться было рискованно»
Алекс Албон: «Квалификацию можно было остановить красными флагами. Гоняться было рискованно»

Албон считает, что квалификацию в Лас-Вегасе нужно было остановить из-за дождя.

Пилот «Уильямса» прокомментировал результаты дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, где стал 16-м.

В первом сегменте Албон врезался в барьеры и сломал подвеску. Тем не менее ему удалось доехать до боксов.

«Я во многом разочарован. Думаю, нам нужно еще раз взглянуть, как мы выехали на трассу, потому что, к сожалению, мы оказались в медленной группе, где, по-моему, ехали Льюис [Хэмилтон], я и Лиам [Лоусон]. Мне кажется, мы все ехали медленно, из-за чего я нагонял их и оказывался в грязном воздухе.

В итоге, по-моему, я проехал всего один чистый круг – пришлось постараться, чтобы его завершить. Когда я проезжал свой круг, то у меня не было темпа. Я допустил ошибку, и на этом все закончилось.

Честно говоря, я удивился тому, что мы выехали на трассу. В 14-м повороте было сильное аквапланирование. Столкнешься ты с ним или нет – это напоминало лотерею. Было рискованно [проводить квалификацию в дождевых условиях].  

Причина, по которой дождевые шины здесь работают, заключается в том, что тут нет длинных поворотов или высокоскоростных поворотов, где шины перегружались бы. Так что они нормально работают.

Мне кажется, пару лет назад в Канаде дождевой комплект тоже хорошо работал. Они хорошо смотрятся на трассах, где просто прямая, торможение и разгон. Но все еще… Мне кажется, все используют разный дорожный просвет – хотя этого никогда нельзя знать наверняка. Но все определенно едут на пределе. Да, было рискованно.

Мне кажется, сессию можно было остановить красными флагами, а потом мы могли бы продолжить ездить, избежав хаотичности из-за аквапланирования», – сказал Албон.

Албон завершил аварией 1-й сегмент квалификации в Вегасе
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
