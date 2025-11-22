Зак Браун о Ферстаппене-«задире»: «Это комплимент. Я так называю Сенну – любимого пилота»
Браун объяснил слова о Ферстаппене, вызвавшие реакцию фанатов.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал свою фразу о Максе Ферстаппене – американец назвал гонщика «Ред Булл» «задирой».
«Я сказал, что он задира, боец, но это комплимент. Я так называю Сенну, а это мой любимый пилот за все время», – сообщил Зак во время уик-энда Гран-при Лас-Вегаса.
Браун также отметил, что его слова «вырвали из контекста», поэтому он отправил сообщение Ферстаппену, чтобы сразу развеять возможное напряжение.
Зак Браун о Ферстаппене: «Его заносчивость порой дает о себе знать. Но этим отличались многие великие чемпионы «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости