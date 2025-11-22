Зак Браун о Ферстаппене-«задире»: «Это комплимент. Я так называю Сенну – любимого пилота»

Браун объяснил слова о Ферстаппене, вызвавшие реакцию фанатов.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун прокомментировал свою фразу о Максе Ферстаппене – американец назвал гонщика «Ред Булл » «задирой».

«Я сказал, что он задира, боец, но это комплимент. Я так называю Сенну , а это мой любимый пилот за все время», – сообщил Зак во время уик-энда Гран-при Лас-Вегаса.

Браун также отметил, что его слова «вырвали из контекста», поэтому он отправил сообщение Ферстаппену, чтобы сразу развеять возможное напряжение.

Зак Браун о Ферстаппене: «Его заносчивость порой дает о себе знать. Но этим отличались многие великие чемпионы «Ф-1»