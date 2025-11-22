Льюис Хэмилтон: «Казалось, что у «Феррари» отличный темп, но потом пошел дождь»

Хэмилтон разочарован выступлением в Лас-Вегасе.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, в которой занял последнее место.

По словам Хэмилтона, ему вообще не удалось заставить машину нормально работать в дождевых условиях.

«У меня просто нет слов. Я просто не смог прогреть шины до нужной температуры, у меня были большие проблемы с недостаточной поворачиваемостью, а передние тормоза вообще не прогрелись – мне было трудно просто замедлить машину в любом повороте.

В третьей практике машина работала фантастическим образом, и я думал, что впереди замечательный день, но на деле вышло совсем наоборот. И хуже просто некуда. И все это очень досадно, ведь ребята в команде поработали фантастическим образом и мне казалось, что у нас отличный темп. Но потом пошел дождь. Не знаю, что еще тут можно сказать», – рассказал Хэмилтон.

Внезапный дождь в квале «Ф-1» в Вегасе: с пилотажем на грани лучше справился Норрис, Хэмилтон – последний