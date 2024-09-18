Шарль Леклер: «В борьбе за Кубок конструкторов у «Феррари» есть все шансы»

Леклер оценил шансы в борьбе за победу в чемпионате.

Пилот «Феррари» отметил, что догнать Макса Ферстаппена в личном зачете будет очень непросто – в данный момент отставание монегаска составляет 78 очков.

В то же время в Кубке конструкторов, как считает Леклер, «Феррари» вполне может обойти «Ред Булл » и «Макларен », если сумеет добиться стабильности от своей машины.

«Шансы есть, но реалистично оценивая ситуацию мы понимаем, что для победы в личном зачете пилотов нам понадобится не только шаг вперед в улучшении скорости болида, но и немного везения.

Что касается борьбы за Кубок конструкторов, то у нас есть все шансы. Ведь сейчас наше отставание от лидеров составляет 40 очков или около того [на самом деле 51], а очки могут набирать оба гонщика команды. Так что это вполне достижимо.

Так что у нас есть все шансы, есть цели, но прежде чем рассуждать о борьбе за титулы, для начала нам нужно улучшить машину, чтобы «Феррари » могла на постоянной основе бороться с лидерами, а не выигрывать только в тех случаях, когда конкурентам не удается оптимизировать работу своей машины», – рассказал Леклер.

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