Шарль Леклер: «В борьбе за Кубок конструкторов у «Феррари» есть все шансы»
Леклер оценил шансы в борьбе за победу в чемпионате.
Пилот «Феррари» отметил, что догнать Макса Ферстаппена в личном зачете будет очень непросто – в данный момент отставание монегаска составляет 78 очков.
В то же время в Кубке конструкторов, как считает Леклер, «Феррари» вполне может обойти «Ред Булл» и «Макларен», если сумеет добиться стабильности от своей машины.
«Шансы есть, но реалистично оценивая ситуацию мы понимаем, что для победы в личном зачете пилотов нам понадобится не только шаг вперед в улучшении скорости болида, но и немного везения.
Что касается борьбы за Кубок конструкторов, то у нас есть все шансы. Ведь сейчас наше отставание от лидеров составляет 40 очков или около того [на самом деле 51], а очки могут набирать оба гонщика команды. Так что это вполне достижимо.
Так что у нас есть все шансы, есть цели, но прежде чем рассуждать о борьбе за титулы, для начала нам нужно улучшить машину, чтобы «Феррари» могла на постоянной основе бороться с лидерами, а не выигрывать только в тех случаях, когда конкурентам не удается оптимизировать работу своей машины», – рассказал Леклер.
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