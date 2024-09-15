Глупая крэш-развязка битвы за подиум «Ф-1»: Сайнс и Перес сцепились, хотя не рулили друг в друга

Таковы улочки Баку.

Гонки на городском кольце в Баку практически никогда не обходятся без эффектных аварий. Дело в конфигурации трассы: сверхузкие улицы, включая ставшую легендарной связку 8 и 9 поворотов, сменяются здесь протяженными прямыми, на которых болиды разгоняются до огромных скоростей. Вовремя затормозить перед близко расположенными барьерами или протиснуться мимо соперника удается далеко не всем.

Вот, и на этот раз уже под самый финиш зрелищное столкновение случилось между боровшимися за подиум Карлосом Сайнсом и Серхио Пересом .

«Феррари» и «Ред Булл» врезались друг в друга в начале предпоследнего 50-го круга на прямой после второго поворота. Поэтому гонка заканчивалась в режиме виртуального сейфти-кара (на выезд настоящей машины безопасности и сбора пелотона попросту не оставалось дистанции).

Насколько можно судить по радиопереговорам пилотов сразу после случившегося, пытавшийся проехать «Феррари» по внутренней Чеко моментально обивнил Карлоса в аварии:

«Что за *** наделал этот идиот? Что за ***! Он сумасшедший или как? ***, идиот!»

При этом Сайнс, похоже, даже не понял как вообще произошел контакт.

«– Что там произошло? Что случилось?

– У тебя все ок?

– Да, но... я не понимаю [как это произошло]»

Онборды засняли, что едва выбравшись из машины Перес отправился объяснить Карлосу, что же все-таки произошло и делал это явно с эмоциями.

Реакция вполне объяснима, ведь при удачном раскладе №11 мог пробиться на подиум, а, возможно, даже успет вновь атаковать серьезно сдавшего Шарля Леклера впереди. Тогда мексиканец спас бы провальный уик-энд «Ред Булл» и не дал «Макларену» уйти в отрыв в Кубке конструкторов. Но в итоге получилось только хуже: авария отправила чемпионов в нокдаун в командном зачете, а конкуренты из Уокинга вырвались вперед на 20 очков.

Что же все-таки произошло на предпоследнем круге и кто из двух гонщиков виноват в аварии? Стюарды Гран-при, в составе которых был экс-пилот «Ф-1» Джонни Херберт, посчитали столкновение гоночным инцидентом, не требующим штрафов – никто из пилотов не действовал необдуманно, рули держали нейтрально, придерживались первоначально выбранных траекторий.

С вердиктом судей согласился и экс-гонщик «Рено» Джолион Палмер , в качестве эксперта традиционно разбирающий ключевые эпизоды Гран-при для F1TV.

«Леклер впереди и [Сайнс с Пересом] пытаются найти лазейку для слипстрима, потому что до третьего поворота большое расстояние. Что происходит дальше – Сайнс начинает медленно смещаться на внутреннюю часть дороги вслед за своим напарником. А Перес остается на том же месте, где был. По моему мнению можно утверждать, что это был 50 на 50 гоночный инцидент. Как по мне Серхио следовало использовать все пространство по левую руку от себя».

То есть оба пилота были так увлечены тем, чтобы поймать слипстрим от Леклера, что попросту не заметили опасного сближения друг с другом. В свою очередь спусковым крючком для всей аварии стал момент, когда у монегаска окончательно износились шины в безуспешных попытках обгона лидировавшего Оскара Пиастри. Перес и Сайнс нагнали Шарля, а первый даже предпринял обгон, но замешкался и уже получил атаку на свою позицию со стороны испанца.

«На мой взгляд, Карлос слишком быстро смещался в сторону, стараясь удержаться в слип-стриме за Шарлем. Не то место и не то время. В итоге все закончилось довольно серьезным столкновением.

Очень досадно, что все так закончилось. У меня просто нет слов. Для нашего положения в чемпионате это катастрофа. То, что уик-энд вот так закончился для нас обоих [вместе с Ферстаппеном], что мы определенно могли бы добиться намного большего – это действительно катастрофа», – резюмировал происшествие Перес.

Авария в утреннем заезде «Ф-2» смотрелась еще кошмарнее!

Молодое поколение пилотов в каком-то смысле решило не отставать от коллег и в основном заезде «Формулы-2» перед Гран-при «Ф-1» устроило локальный апокалипсис уже на старте.

Куш Маини из «Инвикты» заглох на прямой и получил сначала удар сзади от Оливера Гете из «МП Моторспорт», а после в машину индийца влетел не заметивший инцидента пилот «Кампоса» Пепе Марти.

В результате три болида раскрошили под списание:

К счастью, со всеми тремя пилотами все в порядке. А городской трек Баку вновь напомнил о своей коварной природе!

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