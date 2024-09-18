Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе получил повышение в рамках реструктуризации в «Ред Булл»

Гоночный инженер Ферстаппен получил расширенные полномочия.

Как сообщает Autosport, в «Ред Булл» приняли решение провести реструктуризацию работы гоночного департамента. В связи с тем, что многолетний спортивный директор Джонатан Уитли принял решение перейти в «Ауди» на должность руководителя команды, в «Ред Булл» посчитали оптимальным вариантом не искать ему замену в лице другого специалиста, а распределить его обязанности между несколькими другими сотрудниками.

В рамках данной реструктуризации Джанпьеро Ламбьязе займет должность главы гоночного департамента – но при этом продолжит работать гоночным инженером Макса Ферстаппена .

В то же время Стефен Ноулз, работавший главным инженером по стратегии, займет должность главного специалиста по спортивному регламенту. И будет отвечать за все взаимодействия команды с дирекцией гонки во время Гран-при.

Один из ведущих инженеров «Ред Булл» Ричард Волверсон займет должность главного гоночного операционного специалиста, а Джерард О’Райли будет отвечать за всю логистику «Ред Булл».

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