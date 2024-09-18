«Астон Мартин» и «Пирелли» провели первые тесты шин 2026 года
«Астон Мартин» стал первой командой, опробовавшей прототип шин 2026 года.
Тесты проходили на трассе в Барселоне. Резервный пилот команды Фелипе Другович в рамках сессии проехал 670 км за рулем модифицированной версии болида 2023 года.
В сезоне-2026 колеса на болидах «Ф-1» останутся 18-дюймовыми. При этом задние шины станут уже на 30 мм, а передние на 25 мм.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
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