«Астон Мартин» и «Пирелли» провели первые тесты шин 2026 года

«Астон Мартин » стал первой командой, опробовавшей прототип шин 2026 года.

Тесты проходили на трассе в Барселоне. Резервный пилот команды Фелипе Другович в рамках сессии проехал 670 км за рулем модифицированной версии болида 2023 года.

В сезоне-2026 колеса на болидах «Ф-1» останутся 18-дюймовыми. При этом задние шины станут уже на 30 мм, а передние на 25 мм.

Преследователь Ферстаппена отверг помощь команды ради титула «Ф-1»! Не хочет побед-подарков