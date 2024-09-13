Преследователь Ферстаппена отверг помощь команды ради титула «Ф-1»! Не хочет побед-подарков

Редчайшие отсутствие эгоизма.

В «Формуле-1» сложилась редчайшая и крайне запутанная ситуация. С одной стороны, сезон-2024 разворачивается как суперконкурентный: побеждали уже семеро гонщиков из четырех команд, практически на каждом Гран-при – сюрпризы, и реально фаворита предсказать невозможно: выстрелить способен каждый из них. Можно только констатировать: в моменте самая стабильная и лучшая машина уже не у «Ред Булл» – «Макларен» обогнал действующих чемпионов по темпам развития.

Тем не менее, в зачете пилотов после могучего старта года (пока англичане разбирались и настраивали болид) Макс Ферстаппен создал такой задел, что за 8 этапов до финиша лидировал с преимуществом в 62 балла над Ландо Норрисом.

Обычно в такой ситуации команда-претендент, не бравшая титулов доброе десятилетие, бросает все ресурсы на максимизацию шанса и достижение лидера любыми возможными способами и любой ценой. В ход идет все: приоритет настроек и обновлений, выездов в квалификациях, стратегических планов, обслуживания и командной тактики в виде приказов пропуска в нужные моменты и сдерживания конкурентов на трассе…

Все это мы уже видели, например, во время скандального 2021-го, когда «Ред Булл» сбивал «Мерседес» – подобный подход вообще никого в «Ф-1» не удивляет.

Однако «Макларен» буквально на предыдущем Гран-при в Италии… Разрешил пилотам сражаться «по правилам папайи» с первого до последнего круга. Пока весь мир 60 кругов подряд обсуждал варианты, когда бы Пиастри было бы лучше пропустить Норриса хотя бы на вторую строчку – ради отыгрыша еще пары баллов.

И это уже не первый случай в сезоне: «Ф-1» уже месяц просит и молит «Макларен» вмешаться ради конца доминирования «Ред Булл». Английская команда все отказывалась от концепции выделения первого пилота – и только перед Гран-при Азербайджана, кажется, передумала.

«Мы выложимся по полной, Оскар сделает все возможное, чтобы помочь, – подтвердил шеф всего «Макларена» Зак Браун. – Знаете, мне повезло, что у меня два первых номера, они оба замечательные, однако сейчас Ландо в том положении, когда он может с математической точки зрения видеть [титул], почуять его. Так что мы будем работать как команда, и посмотрим, что получится сделать для помощи Ландо.

Мы дали им погоняться в Монце, и все сложилось не лучшим образом для команды: мы въехали в четвертый поворот первым и вторым, а выехали первым и третьим – это не то, что тебе нужно для борьбы в Кубке конструкторов. Сложилась ситуация, когда люди, сидящие на диване с пивом, говорят нам, как руководить командой. Но это не так уж просто, особенно когда у тебя два пилота, которые являются первыми номерами. Мы сами гонщики и говорим: «Пусть парни поборются».

Это сложная ситуация, ведь ты хочешь быть справедливым по отношению к обоим пилотам. Никто не рад играть второстепенную роль. У Оскара впереди длинная карьера, он выиграет множество гонок, он будущий чемпион мира. Но он знает, что в данный момент турнирная ситуация такова, что Ландо может понадобиться помощь. И он готов помочь, ведь оба парня в «Макларене» надолго»

Просто для «Макларена» все-таки главная цель – не победа любой ценой, а идентичность, будущее и внутренние ценности. Чтобы не разрушать с трудом собранное годами единство команды и сохранить импульс на долгие годы. И пересмотр теперь будет проходить каждый Гран-при.

«Мы невероятно нацелены на победу, но хотим выигрывать правильно, – особенно отметил шеф гоночного «Макларена» в «Ф-1» Андреа Стелла. – Мы сместим нашу поддержку в сторону Ландо, однако хотим делать это так, чтобы не слишком поступаться своими принципами. Наши принципы в том, что интересы команды всегда на первом месте. Спортивная составляющая важна в нашем подходе к борьбе. Кроме того, мы хотим быть честными по отношению к обоим пилотам.

Мы больше не хотим видеть ситуаций как в Монце, когда мы въехали в шикану на первом и втором местах, а выехали на первом и третьем. Это вредит команде. Интересы команды на первом месте, и подобные ситуации мы должны исправить в первую очередь, потому что в конечном счете то, как мы подошли к гонке в Монце, открыло возможности для такого развития событий.

После Монцы есть три задачи. Нужно сделать так, чтобы ничто из происходящего на трассе не вредило команде. Вторая задача заключается в том, как нам выиграть оба титула, чтобы оба гонщика были нацелены на помощь. Но чего мы не хотим, так это побеждать безрассудным образом.

Вот три пункта, которые определят подход к гонкам в Баку. Правила обновят после Баку».

Пиастри согласен помогать напарнику

Первый сеанс пересмотра уже состоялся – и пока в «Макларене», кажется, пришли к общему консенсусу: титулы важнее личных амбиций.

«Обсуждения прошли в духе сотрудничества, – подтвердил Стелла. – Даже когда я спросил у Оскара: «Смог бы ты отдать победу?» Он ответил: «Это больно, если так будет правильно, я сделаю это».

Каждый пилот заточен на то, чтобы сражаться колесо в колесо за победу. Так что меня всегда очень впечатляет уровень командного духа, зрелости и готовности к сотрудничеству, которые мы видим на данной стадии».

«В последних нескольких гонках помог бы, если бы меня попросили, – высказался и сам Пиастри. – Естественно, пилоту всегда непросто и нелегко согласиться на такое, но, опять же, есть гораздо более общая картина, а не просто я.

Я все еще приезжаю на гонки, чтобы достичь как можно более высоких результатов и оказаться в хорошем положении, то есть зарабатывать много очков – в первую очередь для себя, а также для команды. Но если появятся какие-то способы помочь Ландо с очками, я это сделаю».

А Норрису… Не нужны подарки!

Ландо за долгие годы в «Формуле-1» приобрел репутацию «хорошего парня» с нулем неспортивного и эгоистического духа. Все ради дела, все ради команды, но и все по правилам.

И потому, кажется, его «правильность» даже перевосходит стандарты чемпиона «Ф-1» – все-таки обычно претендент на титул должен выступать в роли хищника, голодно выгрызающего любой шанс на шаг вперед. Ландо же и тут выступил в ответ максимально спокойно и с учетом интересов напарника – и долговременного восприятия победы и команды как в коллективе, так и в себе и своем окружении.

«Оскар готов мне помочь? Хорошо. Я благодарен. Конечно, речь о том, чтобы дать мне шанс получше против Ферстаппена – только эта причина может крыться за всей темой. Такое принесет пользу не только мне, но и всей команде.

Да и вообще, просто ясность – думаю, за рулем и в процессе пилотажа и гонок всегда хочется просто ясности, как и что может обернуться, насколько нужно беспокоиться, каковы пределы, где границы, такие вещи.

Оскар все равно сражается за собственные гонки, делает свое дело. И может сложиться так, что ему не понадобится помогать мне. Так что я получу помощь Оскара, когда потребуется, однако он в каждой сессии будет сражаться за себя, выполнять свою работу.

Нет такого, что в каждой сессии его единственная работа – [помогать мне]. Если он проявляет себя лучше меня, выступает лучше, квалифицируется выше и выигрывает гонку, значит, он сработал лучше. Нет. В целом это скорее для более низких позиций. Но если он сражался за победу и заслуживает победу, значит, он заслуживает выиграть.

Конечно, будет больно в итоге не досчитаться нескольких очков, но я здесь, чтобы участвовать в гонках. Я не хочу, чтобы мне дарили чемпионство. Да, было бы здорово выиграть титул, в краткосрочной перспективе чувствуешь себя великолепно, но я не думаю, что гордишься этим в будущем.

Это не то, чего я хочу, не так я хочу выиграть чемпионат. Я хочу выиграть его, сражаясь с Максом, побеждая Макса, побеждая соперников и доказывая, что я лучший на трассе. И именно так я хочу победить».

Похоже, именно это Норрис сказал и «Макларену» – и Стелла в интервью перед Гран-при Азербайджана тоже отметил такую позицию лидера. Ведь она как раз полностью совпадает с ценностями команды, ее позициями и долговременной установкой на внутреннюю философию:

«Ландо хочет побеждать, если он заслуживает на трассе. Нормально, если иногда тебе помогает напарник, однако ты не хочешь систематически использовать способы поменять результаты гонки просто ради очков, которые заслужил партнер. «Макларен» и Ландо хотят побеждать не так.

Если я спросил бы Ландо, он бы ответил: «Меня устроит, если в Абу-Даби мне не хватит нескольких очков, которые я мог бы получить из-за каких-то действий, однако эти действия не были бы правильными в тот момент. Тогда, знаете, мы усиливаемся как команда, коллектив стабильный и сплоченный, мы снова попытаемся в следующем году».

А еще Норрис хочет просто доказать, что действительно лучше Пиастри

Вообще Гран-при Италии стал таким скандальным в смысле потенциальной командой тактики «Макларена» не только из-за упущенной возможности еще чуть-чуть подобраться к Ферстаппену: происходящее на треке тоже повлияло. Там Пиастри всерьез обогнал Ландо более смелой атакой, более ровно проводил гонку, показывал более стабильный гоночный темп и лучше работал с шинами – в общем-то не произвел впечатление откровенно второго пилота, которого справедливо было бы вторикеллить. Уже не впервые по ходу сезона-2024 и вообще за все годы совместных выступлений.

С учетом лишь второй кампании №81 за «Макларен» и в «Ф-1» вообще (23-летний пилот проводил только 38-й Гран-при!) в паддоке и внутри команды даже пошли предметные и активные обсуждения, будто его потолок на самом деле намного выше перспектив Норриса. Например, ими поделился репортер всей серии и F1 TV Уилл Бакстон при обсуждении командной тактики «оранжевых» на подкасте The Race.

Может, Ландо и хочет с ними разобраться, на деле доказав, что сильнее?

К тому же, и в турнирной таблице между пилотами «Макларена» не все так однозначно – лидер чемпионата Макс Ферстаппен сразу отметил, как близки «оранжевые» напарники:

«С точки зрения Оскара, в общем зачете сейчас он находится ближе к Ландо, чем Ландо ко мне. Им придется с этим разбираться.

Ландо и Оскар долгое время находились совсем рядом в чемпионате. Оскар приходил в команду и в «Формулу-1» с намерением стать первым номером. Не думаю, что он относится к тому типу гонщиков, который согласится на роль второго номера», – рассказал Ферстаппен.

Ответ Пиастри? Речь действительно не идет о пропуске Норриса в каждой гонке!

«Рассуждая с эгоистичной позиции гонщика, преследующего лишь собственные интересы, командная тактика – это не то, чему ты будешь рад. Но при этом я прекрасно осознаю, что есть нечто гораздо большее, чем мои личные интересы.

Я выступаю за команду, которая дала мне возможность попасть в «Формулу-1», выигрывать гонки за те 18 месяцев, что я здесь провел. И я команде очень благодарен. Хотя, опять же, прежде всего нужно смотреть на общую картину, которая намного важнее моих личных интересов. Ведь мы пытаемся выиграть оба чемпионата, для команды это чрезвычайно важно.

Нам еще нужно будет обсудить детали, но мне кажется, суть явно не в том, что теперь я буду должен в каждой гонке пропускать Ландо, подвинувшись на трассе. Это не то, как мы хотим проводить гонки – и Ландо в том числе. Предусмотреть все сценарии все равно невозможно.

Если мы посчитаем, что кто-то из гонщиков намного лучше провел гоночный уик-энд, кто бы это ни был – мы хотим, чтобы этот человек был вознагражден по заслугам. Так что мы продолжим обсуждать ситуацию».

Ясность внес только Зак Браун – в том же интервью, где обещал поддержку Норрису:

«Мы будем действовать от гонки к гонке. Если через два этапа мы сократим отставание, то продолжим работать как команда. Если Макс выиграет пару гонок, а у Ландо будет сход, и математически шансов не останется, то мы снова дадим им гоняться».

Но не проиграет ли «Макларен» так оба титула?

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Rudy Carezzevoli, James Sutton