4-я зона DRS появилась на Гран-при Сингапура

ФИА добавила новую, четвертую зону DRS в схему трассы Гран-при Сингапура .

Этап «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные, с 20 по 22 сентября.

Дополнительная зона DRS появилась между 14-м и 16-м поворотами. В прошлом году данная секция трассы была изменена, от четырех поворотов избавились.

ФИА рассматривала добавление новой зоны DRS в 2023-м, однако после консультаций с командами решила это не делать.

Гран-при стал вторым после этапа в Австралии с четырьмя зонами DRS.

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Изображение: сайт «Формулы-1»