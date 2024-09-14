Колорит Баку залил «Ф-1»: маршалы в кэпках-аэродромах, пробежки и автографы гонщиков на улицах...

Самый душевный Гран-при сезона.

«Формула-1» уже в восьмой раз гостит в столице Азербайджана – Баку. И хотя в календаре чемпионата хватает уличных трасс, похоже, именно городу на берегу Каспийского моря удалось покорить гламурный паддок уникальным колоритом и постсоветской непосредственностью. Ведь где еще пилоты уровня Макса Ферстаппена ходят на трассу пешком из гостиницы, здороваясь с болельщиками и устраивая автограф-сессии по дороге.

Да и не только Макс, вот целая подборка от местной болельщицы, которой удалось «поймать» Алекса Албона и Джорджа Расселла ...

... шефа «Феррари» Фредерика Вассера .

А еще широко известных в узких кругах – гоночного инженера Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе и шеф-стратега «Ред Булл» Ханну Шмитц .

Разгадка такой запредельной концентрации звезд «Ф-1» проста: гостиницы, в которых останавливаются команды расположены в шаговой доступности от трассы, проложенной внутри и вокруг «сердца столицы», так называемого «старого города» или Ичери-шехер, если на азербайджанском. Комплекс исторических зданий, некоторым из которых насчитывается более 9 веков, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и пользуется большой популярностью среди туристов.

«Трасса в центре города и все гонщики в основном живут в отелях находящихся в пределах трассы (два здания по обе стороны пит-лейна это собственно [гостиницы] «Хилтон» и «Мариотт», ближе к 16-ому повороту Four Seasons). Часто можно видеть гонщиков и членов команд, которые утреннюю пробежку проводят прямо по трассе, ловко снуя между автопогрузчиками, малярами, кранами и ребятами из обслуживающего персонала», – приводит слова знакомого маршала в своем канале журналистка Мария Мельникова.

Правда, в этот раз пилоты в Баку были замечены в основном на двухколесном транспорте. Фернандо Алонсо , например, рассекал по близлежащим гостиницам на самокате:

А Валттери Боттас провел для фанатов эффектную видео-экскурсию по треку на велосипеде.

На узких улочках Баку в целом сложно укрыться от внимания, но, кажется, пилоты и не особо стараются, просто наслаждаясь солнечной атмосферой гостеприимного города везде, где выпадет возможность. Вот, тот же Боттас забежал в общую зону паддока и постоял со всеми в очереди за кофе.

Непринужденные Фернандо Алонсо и Ланс Стролл замечены на эскалаторе у выхода из подземного перехода.

Оба двигались на встречу с болельщиками в фан-зоне, которая в Баку забивается до отказа.

А дуэт Ландо Норриса и Оскара Пиастри из «Макларена» еще успел попозировать для командного фотографа в центре города.

Отметилась даже вымышленная команда «Апекс», созданная для съемок фильма об «Ф-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом в главных ролях.

Глядя на ночные снимки из паддока с таким живописным расположением, начинаешь догадываться, почему пилотов так сюда тянет.

С наступлением заездов колорит никуда не пропал: даже маршалы – в кэпках

Когда Шарль Леклер (уже традиционно для этапа в Баку) приложил свою «Феррари» об один из барьеров в практике, эвакуировать алый болид бросились маршалы в легендарных «кепках-аэродромах», как из фильма «Мимино»!

По словам сотрудника трека в Баку дресс-код не требует обязательного ношения касок, поэтому парни были вольны надеть любой головной убор. В итоге получился флешмоб, который точно отозвался у болельщиков на просторах СНГ.

К слову, самого Шарля маршалы встретили, как дорогого гостя – напоили водичкой и отвели посидеть в тени, пока занимались его машиной.

А в ответ Леклер поблагодарил бригаду совместным фото и футболкой «Феррари».

Возможно ли повторить такую же душевную атмосферу где-нибудь в избалованном гонками Монако или Вегасе, в котором трассу закрывают специальными щитами от тех, кто не купил билет? Скорее всего вряд ли, потому что в Баку люди искренне кайфуют от того, что к ним приехала целая «Формула-1» (даже несмотря на жуткие пробки из-за перекрытия улиц) и, похоже, что пилоты рады такой непринужденной обстановке вокруг не меньше.

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Фото: соцсети, телеграм-канал First Place ; Gettyimages / Clive Mason, Rudy Carezzevoli, Mark Thompson, Peter Fox – Formula 1; East News /Natalia KOLESNIKOVA / AFP, DPPI / DPPI VIA AFP, Tofik BABAYEV / AFP