Зак Браун: «Лучший сезон с тех пор, как я в «Ф-1». В 2021-м боролись лишь 2 гонщика»

Браун убежден, что сезон-2024 – лучший в «Ф-1» за долгие годы.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун высказался о зрелищности сегодняшней «Формулы-1».

«Я считаю, это лучший сезон «Формулы-1» с тех пор, как я тут, о котором я только могу подумать.

[Сезон-2021] был мегазахватывающим, но это борьба лишь двух парней, двух хороших гонщиков. Сегодня есть четыре хороших команды.

Четыре команды могут выиграть в любой из уик-эндов, и Перес , очевидно, сейчас снова в форме. Перед Сингапуром мы не будем знать, кто может победить из этих четырех команд, из этих восьми пилотов. Не припомню такой конкуренции в «Формуле-1», – отметил Браун в интервью Associated Press.

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