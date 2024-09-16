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Ландо Норрис: «Многие говорят чушь о моей квалификации»

Норрис оценил мнение ряда фанатов о неудачной квалификации.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис завершил четвертым Гран-при Азербайджана и высказался о квалификации, по итогом которой стал 17-м из-за желтого флага.

«Это была одна из самых несправедливых вещей за долгое время. Я выехал за пределы трассы – да, но там был желтый флаг, который вы [зрители] не могли видеть.

Так что все говорили про белый флаг и всю эту чушь. Что они не могли видеть, так это мой руль с большими желтыми сигналами. Многие говорят чушь и все такое. Но мне пришлось поднять ногу с педали газа, и это лишило шансов.

Команда была недовольна [после квалификации], ведь мы знали, что две машины могли оказаться среди лидеров. И если посмотреть, где финишировал Оскар [Пиастри], мы знали, что два болида могли быть на самой вершине. Вот что мы хотим видеть.

Наш потенциал больше. Не думаю, что мы очень довольны уик-эндом, поскольку мы стремимся к совершенству. А этот уик-энд не получился идеальным. Но если брать гонку и то, как мы сработали сегодня, думаю, все могут быть очень довольны», – заявил Ландо.

Норрис приблизился к Ферстаппену в чемпионате, стартовав на 9 позиций ниже в Баку

Кристиан Хорнер: «Победы Пиастри – головная боль для «Макларена». Норрису платят в 5 раз больше»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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