Шарль Леклер: «У обеих машин возникла проблема, которую в «Феррари» не могут объяснить»
Леклер сообщил, что «Феррари» столкнулась с необъяснимой проблемой в спринте.
Пилот «Феррари» высказался о 5-м месте в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.
«Очень тяжелый уик-энд. К сожалению, у обеих машин возникла проблема, которую мы не можем объяснить.
Мы теряем много времени на прямых. У нас больше прижимной силы, чем у других, но это не объясняет возникшую разницу – что-то не так.
Надеюсь, мы сможем разобраться в этом перед квалификацией. Мы не в том положении, в котором хотели бы оказаться. Не думаю, что будет намного хуже, чем вчера», – сказал Леклер.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел
