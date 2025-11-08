Андреа Стелла об аварии Пиастри: «Это просто эпизод. Главное, что скорость есть»

В «Макларене» испытывают противоречивые эмоции после спринта и аварии Пиастри.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла подвел итоги субботнего заезда на Гран-при Сан-Паулу: Ландо Норрис одержал победу, Оскар Пиастри сошел после аварии.

«Смешанные чувства. Ландо одержал победу, Оскар был в хорошем положении. Но условия переменчивые, трудные. Можно чуть широко выехать и разбить болид – три машины попали в аварии.

Это просто эпизод. Оскар показывал скорость весь уик-энд. Надо восстановиться и починить болид. Большие очки разыгрываются завтра, и мы воспользуемся скоростью Оскара в квалификации.

Оскар очень рационален. Главное, что скорость есть. Очки есть очки. Это просто числа. Спринт сложился неудачно, но что есть, то есть. Единственное, что можно сделать – выкладываться по полной», – сообщил менеджер.

