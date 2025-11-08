Тото Вольфф: «Здорово, что Антонелли борется за самые высокие места»

Вольфф доволен выступлением Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что он был удовлетворен работой команды и выступлением Андреа Кими Антонелли , который закончил заезд на 2-й позиции и активно боролся с Ландо Норрисом за победу.

«Было здорово видеть, как Кими Антонелли борется за самые высокие места. Мы не слишком часто видим подобные вещи. Но нам удалось помочь ему показать свой максимум, выжать все из машины и избежать повышенного износа шин», – рассказал Вольфф.

