Льюис Хэмилтон о расстановке сил: «Картина прояснится только в квалификации»
Хэмилтон оценил положение команды после пятницы в Баку.
Пилот «Мерседеса» подвел итоги первой и второй сессии свободных заездов, отметив, что в целом остался доволен работой болида.
«Мы хорошо смотрелись с самого начала. В целом мне удавалось постепенно улучшать настройки болида.
В то же время «Ред Булл» и «Феррари» пока производят очень хорошее впечатление, хотя мы не так уж далеко позади. Тем не менее, в пятницу сложно делать выводы – никто не знает, сколько у кого топлива в баках и так далее.
Так что картина прояснится только в квалификации. Поэтому в отношении прогнозов и перспектив на этом этапе я бы проявил осторожность», – рассказал Хэмилтон.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
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