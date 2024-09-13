Льюис Хэмилтон о расстановке сил: «Картина прояснится только в квалификации»

Хэмилтон оценил положение команды после пятницы в Баку.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги первой и второй сессии свободных заездов, отметив, что в целом остался доволен работой болида.

«Мы хорошо смотрелись с самого начала. В целом мне удавалось постепенно улучшать настройки болида.

В то же время «Ред Булл» и «Феррари» пока производят очень хорошее впечатление, хотя мы не так уж далеко позади. Тем не менее, в пятницу сложно делать выводы – никто не знает, сколько у кого топлива в баках и так далее.

Так что картина прояснится только в квалификации. Поэтому в отношении прогнозов и перспектив на этом этапе я бы проявил осторожность», – рассказал Хэмилтон.

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