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  • Оскар Пиастри: «Уэббер не дал мне никакого четкого совета по поводу командной тактики в «Макларене»
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Оскар Пиастри: «Уэббер не дал мне никакого четкого совета по поводу командной тактики в «Макларене»

Пиастри рассказал о роли Уэббера в своей карьере .

Пилот «Макларена» пояснил, что его агент Марк Уэббер не стал давать никаких советов по поводу командной тактики.

Уэббер – участник печально известного инцидента с приказом «Мульти 21», когда его напарнику в «Ред Булл» Себастьяну Феттелю сказали не обгонять австралийца, но пилот нарушил приказ.  

«Он принимал активное участие в беседах со мной и командой. Думаю, некоторые командные приказы и споры были вызваны совершенно другими обстоятельствами, в отличие от того, что мы имеем сейчас.

Так что по поводу случившегося в прошлый раз [в Монце] он не дал мне никакого четкого совета. Мы с командой всегда старались работать сообща. Пытались определить, что мы хотим делать при взаимной поддержке, а что я не хочу делать.

В основном мы руководствовались именно такими рекомендациями, а не простыми «да», «нет», «обрати внимание на это» или что-то в этом духе», – отметил Пиастри.  

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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoМакларен
logoМарк Уэббер
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
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