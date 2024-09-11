Ландо Норрис об Антонелли: «Ему будет непросто при переходе из «Ф-2» в «Ф-1», предстоит многому научиться»
Норрис оценил сложность задачи, стоящей перед Антонелли.
Пилот «Макларена» высказался о перспективах итальянца, который в следующем году проведет свой дебютный сезон в «Формуле-1», сразу выступая за «Мерседес» – одну из ведущих команд чемпионата.
«Он будет выступать в «Формуле-1», потому что, вероятно, достаточно хорош для этого, а Тото Вольфф видит в нем большой потенциал.
Он доказал свои способности в молодежных сериях. Переход из «Формулы-4» сразу в «Формулу-2» – это большой скачок. Вероятно, это очень непросто. Как непросто ему будет и при переходе из «Формулы-2» в «Формулу-1».
Ему предстоит очень многому научиться и пройти более трудным путем, чем, вероятно, большинству из нас – и необходимость учиться, находясь в таких условиях, всегда сопряжена с повышенным давлением на результаты и подобными вещами.
И если он справится с этим давлением, то, имея возможность учиться у одного из лучших гонщиков, который будет его напарником, он быстро пройдет этот путь и преуспеет», – рассказал Норрис.
Сколько минут «Мерс» реально искал смену Хэмилтону? 18-летнего юниора не плющит давление?
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