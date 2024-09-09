Организаторы Гран-при Майами рассматривают возможность проведения ночной гонки

Гран-при Майами может стать ночным этапом.

По словам президента Гран-при Майами Тайлера Эппа, организаторы рассматривают вариант переноса проведения сессий на вечернее и ночное время суток.

Отмечается, что основной причиной такой идеи являются очень высокие дневные температуры. Сейчас Гран-при Майами проводится в начале мая и перенос даты проведения гонки не рассматривается из-за риска наложения на игры сезона НФЛ и теннисного турнира.

При этом Эпп признал, что в 2025 году смена статуса на ночную гонку в Майами не рассматривают.

«В следующем мае мы точно не будем гоняться по ночам. Да, этот вопрос постоянно поднимается, мы привлекли несколько компаний для оценки ситуации – чтобы понять, как это потенциально может выглядеть. При этом существует несколько непредвиденных последствий [переноса гонки на ночное время], которые мы уже успели обнаружить.

Но это не значит, что мы собираемся отказаться от этой идеи. Пока вопрос отложен, но мы продолжим его рассматривать. Особенно с учетом того, что проведение Гран-при в сильную жару сопряжено с определенным риском. И если перенести время проведения этапа на более позднее время, это может многое изменить», – рассказал Эпп.

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