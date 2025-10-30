«Ред Булл» представит болид 2026 года 15 января – презентация пройдет в Детройте

«Ред Булл» представит новый болид в январе.

Команда «Ред Булл » объявила о дате презентации болида 2026 года. Как сообщается, показ нового болида, получившего рабочий индекс RB22, пройдет 15 января.

Презентация будет проходить в Детройте – в штаб-квартире компании «Форд », которая является техническим партнером «Ред Булл».

При этом пока не ясно, будет ли на презентации показан болид, или же в «Ред Булл» ограничатся новой ливреей.

