«Ред Булл» представит болид 2026 года 15 января – презентация пройдет в Детройте
«Ред Булл» представит новый болид в январе.
Команда «Ред Булл» объявила о дате презентации болида 2026 года. Как сообщается, показ нового болида, получившего рабочий индекс RB22, пройдет 15 января.
Презентация будет проходить в Детройте – в штаб-квартире компании «Форд», которая является техническим партнером «Ред Булл».
При этом пока не ясно, будет ли на презентации показан болид, или же в «Ред Булл» ограничатся новой ливреей.
