«Ощущения от управления болидом не кажутся мне чем-то обыденным». Льюис Хэмилтон – о причинах продолжения карьеры

Хэмилтон рассказал о причинах продолжать карьеру.

Пилот «Мерседеса », который в следующем году продолжит карьеру в «Феррари », отметил, что по-прежнему получает особенные ощущения от управления болидом. И что это чувство не дает ему задуматься о том, чтобы завершить выступления в «Ф-1».

«Лично для меня, когда я впервые сажусь за руль болида, меня пристегивают ремнями безопасности и потом заводят двигатель, внутри меня все пульсирует. А когда механики снимают с шин термочехлы, ты выезжаешь из боксов по пит-лейн, а потом проходишь первый поворот и проезжаешь первый круг, я в эти моменты всегда чувствую огромное возбуждение.

И на самом деле я ущемляю себя в жизни в очень многих вещах, только ради того, чтобы продолжить этим заниматься. Мне бы правда хотелось, чтобы и вы могли почувствовать нечто подобное.

Но самое классное – и это, вероятно, та причина, по которой я все еще продолжают участвовать в гонках, – заключается в том, что эти ощущения по-прежнему не кажутся мне чем-то обыденным. Потому что если бы я охладел к этому, и чувство воодушевления пропало, я бы уже занимался чем-то другим.

Думаю, что для того, чтобы испытать хоть что-то более или менее похожее на это, мне бы пришлось стать пилотом истребителя», – рассказал Хэмилтон.

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