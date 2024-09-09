Тото Вольфф не жалеет об уходе Хэмилтона: «Перемены – плюс для Льюиса, для «Мерседеса» тоже важно пойти в другом направлении, может»

Вольфф сообщил о новых шансах «Мерседеса» и Хэмилтона после расставания

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, жалеет ли он о решениях, которые привели к подписанию контракта между Льюисом Хэмилтоном и «Феррари».

Последнее соглашение с немецким коллективом Хэмилтон заключил по схеме «1+1», что позволит ему освободиться от обязательств в конце 2024 года.

«Нет. Мы как команда сделали такой выбор и всегда действовали очень прозрачно по отношению к Льюису. Его сильная сторона в том, что он способен поставить себя на твое место и понять твое положение. Так что в этом плане нет никаких обид, не было предательства.

Для него перемены – также плюс. Это было самый длительный период выступлений пилота в одной команде – 12 лет. Может, ему было нужно в некотором смысле поменяться и переизобрести себя.

Быть гонщиком «Феррари» невероятно престижно. Может, для нашей команды тоже важно освободиться и пойти в другом направлении», – отметил менеджер.

«Мерседес» подтвердил мегасменщика Хэмилтона! 18 лет и разбитый болид на домашнем ГП

«Феррари» пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена – Джанпьеро Ламбьязе (CdS)