Дэвид Култхард о «Ред Булл»: «Обновления болида не сработали. Команде нужно найти какое-то решение»

Култхард высказался о ситуации «Ред Булл ».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что команде «Ред Булл» по силам вернуться на победный путь и улучшить работу своего болида.

При этом шотландец отметил, что на данный момент «Ред Булл» потерял статус лидера «Формулы-1».

«Они определенно не так хороши, как были раньше. Время на круге не врет. «Ред Булл» действительно находится в положении отстающих, их обновления болида не сработали. «Ред Булл» больше не является ориентиром для других с точки зрения скорости. И в команде это знают. Они не могут от этого скрыться.

Им нужно собрать вместе группу людей, чтобы они что-то с этим сделали. Людей, которые в прошлом году разработали потрясающую машину. Машину, которая в этом году выиграла семь гонок. Только вот обновления не сработали – и им нужно найти какое-то решение.

В «Ред Булл» по-прежнему способны контролировать ситуацию в чемпионате. Но для этого нужно раскрыть потенциал болида. Последние обновления не сработали. Но команде по силам исправить ситуацию. Несмотря ни на что, «Ред Булл» выиграл семь гонок в этом году», – рассказал Култхард .

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