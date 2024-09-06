Эндрю Шовлин о второй пятничной практике для Антонелли: «Подберем подходящую трассу»
Антонелли проведет за «Мерседес» еще одну практику в сезоне-2024.
Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин отметил, что итальянского гонщика ждет еще одна сессия свободных заездов по ходу нынешнего чемпионата.
На этапе в Монце Антонелли успел проехать всего несколько кругов в первой практике, после чего попал в аварию и разбил болид.
«Да, практика еще будет, ведь правила требуют, чтобы каждый из двух основных гонщиков уступил место в пятничной практике по ходу сезона. Кими будет нашим основным пилотом в следующем году, так что мы, разумеется, будем использовать его в работе.
Очевидно, что Кими проехал не так много кругов, как мы надеялись. При этом мы работали и продолжим работать с ним на болидах предыдущих лет – чтобы у Кими была возможность получить опыт за рулем болида «Ф-1», опыт работы с шинами на разных автодромах. Очень жаль, что у него случился этот неприятный инцидент в «Параболике».
Темп у него определенно был хорош. И мы определенно поговорим с Кими о том, чтобы в будущем и немного аккуратнее наращивал темп, и о подходе к работе по ходу гоночного уик-энда в целом. И мы с нетерпением ждем возможности вновь посадить его за руль болида, и мы подберем для этого подходящую трассу», – рассказал Шовлин.
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