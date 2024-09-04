Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» теперь оказывается позади «Уильямса», «Хааса», «РБ» – нам нужно поднять планку»
Алонсо надеется на прогресс команды.
Пилот «Астон Мартин» считает, что у конюшни еще есть возможность улучшить свою машину и вернуться на лидирующие позиции в средней группе пелотона.
«Думаю, у нас еще есть время, чтобы отреагировать на ситуацию. Сейчас только начало сентября. «Макларену» за четыре месяца удалось подняться с последнего место до борьбы за подиум. Так что мы видим примеры подобного прогресса.
Да и «Мерседес» на старте был с нами на равных. В первых четырех Гран-при мы были с «Мерседесом» на одном уровне, а к настоящему моменту на счету «Мерседеса» уже три победы в гонках в этом сезоне. Так что нет, я не большой фанат поиска оправданий.
Мы должны понимать, что самая главная цель команды – это подготовка к сезону-2026. И мы, как команда, можем признать то, что не ведем борьбу с лидирующей четверкой. Это топ-команды и они будут впереди нас. Но сейчас мы стали оказываться позади «Уильямса», «Хааса», «РБ» – так что да, нам нужно немного повысить планку», – рассказал Алонсо.
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