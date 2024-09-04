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  • Тото Вольфф о гонке в Монце: «Когда у вас нет темпа, принимать правильные стратегические решения становится сложнее»
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Тото Вольфф о гонке в Монце: «Когда у вас нет темпа, принимать правильные стратегические решения становится сложнее»

Вольфф высказался о выступлении на Гран-при Италии.

По словам исполнительного директора «Мерседеса», после неудачи в Монце команде нужно постараться как можно продуктивнее провести время и подготовиться к этапу в Азербайджане.

«В Монце наш темп был лучше, чем в Зандворте, но он все равно был недостаточно хорош. Нам пришлось выбрать вариант стратегии с двумя пит-стопами, потому что у нас возникли проблемы с сильной грануляцией передней левой покрышки. В такой ситуации проехать гонку с одним пит-стопом было маловероятным.

С учетом темпа «Мерседеса» добиться чего-то большего было трудно. В двух последних гонках мы не смогли достичь того же уровня, который демонстрировали перед летним перерывом в чемпионате. А когда у вас нет темпа, принимать правильные стратегические решения становится сложнее. Но перед гонкой в Баку у нас теперь есть какое-то время, чтобы все проанализировать и разобраться в причинах случившегося, и стать сильнее», – рассказал Вольфф.

А не пора «Макларену» поддержать гонщика №1 ради битв за титулы? «Ф-1» просит, Норриса подначивают!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsportweek
Гран-при Италии
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
Гран-при Азербайджана
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