Тото Вольфф о гонке в Монце: «Когда у вас нет темпа, принимать правильные стратегические решения становится сложнее»

Вольфф высказался о выступлении на Гран-при Италии .

По словам исполнительного директора «Мерседеса », после неудачи в Монце команде нужно постараться как можно продуктивнее провести время и подготовиться к этапу в Азербайджане .

«В Монце наш темп был лучше, чем в Зандворте, но он все равно был недостаточно хорош. Нам пришлось выбрать вариант стратегии с двумя пит-стопами, потому что у нас возникли проблемы с сильной грануляцией передней левой покрышки. В такой ситуации проехать гонку с одним пит-стопом было маловероятным.

С учетом темпа «Мерседеса» добиться чего-то большего было трудно. В двух последних гонках мы не смогли достичь того же уровня, который демонстрировали перед летним перерывом в чемпионате. А когда у вас нет темпа, принимать правильные стратегические решения становится сложнее. Но перед гонкой в Баку у нас теперь есть какое-то время, чтобы все проанализировать и разобраться в причинах случившегося, и стать сильнее», – рассказал Вольфф .

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