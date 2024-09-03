«Астон Мартин», «Хонда», Aramco и Valvoline заключили договор о техническом сотрудничестве

«Астон Мартин» объявил о соглашении с ключевыми партнерами.

Команда «Формулы-1» подписала договор о техническом сотрудничестве с «Хондой», Aramco и Valvoline.

Четыре организации будут совместно говориться к сезону-2026 и внедрению новых технических и моторных правил.

«Хонда », которая с 2026 года станет мотористом «Астон Мартин », будет разрабатывать силовые установки, Aramco – титульный спонсор команды – предоставит топливо, Valvoline – смазочные материалы.

В «Астон Мартин» подчеркнули, что партнерство основывается на существующем договоре с Aramco и потенциально может привести к сотрудничеству в сфере дорожных автомобилей.

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