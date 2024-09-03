«Астон Мартин», «Хонда», Aramco и Valvoline заключили договор о техническом сотрудничестве
«Астон Мартин» объявил о соглашении с ключевыми партнерами.
Команда «Формулы-1» подписала договор о техническом сотрудничестве с «Хондой», Aramco и Valvoline.
Четыре организации будут совместно говориться к сезону-2026 и внедрению новых технических и моторных правил.
«Хонда», которая с 2026 года станет мотористом «Астон Мартин», будет разрабатывать силовые установки, Aramco – титульный спонсор команды – предоставит топливо, Valvoline – смазочные материалы.
В «Астон Мартин» подчеркнули, что партнерство основывается на существующем договоре с Aramco и потенциально может привести к сотрудничеству в сфере дорожных автомобилей.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
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