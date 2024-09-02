Нико Росберг: «Не пора ли «Макларену» внедрить правила борьбы между Норрисом и Пиастри?»

Росберг раскритиковал «Макларен» за упущенный шанс в Монце

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг в беседе с исполнительным директором «Макларена » Заком Брауном сообщил, что британцам стоит регулировать внутрикомандную борьбу.

По мнению Росберга, на Гран-при Италии «Макларен» упустил победу и снизил вероятность личного титула, поскольку Ландо Норрис после жесткого противостояния с Оскаром Пиастри оказался позади пилота «Феррари » Шарля Леклера .

«Четвертый поворот. Во-первых, Ландо чуть не развернулся. Было очень плотно – плотнее не бывает. Затем вы позволили Леклеру пробиться вперед.

Может, эти 2,6 секунды стоили вам победы. Не пора ли внедрить какие-то правила?» – сказал Нико после заезда в эфире Sky Sports.

«Мы обсудим это на следующей неделе. Мы рассмотрим. Оторвались бы мы, если бы не пропустили Леклера? Это уместный вопрос.

Обгон был агрессивным, так что мы поговорим. На пит-уолл было несколько нервно. У Ландо был плохой выезд из этого поворота, поэтому калитка немного приоткрылась. Было бы здорово, если бы они ехали первым и вторым чуть дольше», – ответил Браун.

Андреа Стелла: «Макларен» должен создать Норрису наилучшие условия для борьбы за титул с Ферстаппеном»

Макс Ферстаппен: «Оба титула нереалистичны»