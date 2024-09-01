«Альпин» отрицает, что предлагала акции Росбергу: «Команда точно не продается»
Команда «Альпин», слухи о продаже которой ходят в паддоке «Формулы-1», заявила, что не предлагала чемпиону мира 2016 году Нико Росбергу стать совладельцем.
Росберг рассказал в эфире Sky Sports во время уик-энда Гран-при Италии, что получил электронное письмо с таким предложением.
«Это заявление не соответствует действительности, и мы хотели бы прояснить, что команда больше не продает акции после уже завершенной продажи 24-процентной доли группе инвесторов в июне 2023 года.
Группа инвесторов включает в себя нескольких спортсменов и спортивных инвесторов, и группа инвесторов постоянно ищет потенциальных новых инвесторов для уже существующей доли команды в 24 процента.
Мы подчеркиваем то, о чем уже говорил топ-менеджмент: команда точно не продается», – сообщил представитель «Альпин».
Росбергу предложили стать совладельцем «Альпин» – немец рассказал об этом во время трансляции 3-й практики
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