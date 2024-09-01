«Альпин» отрицает, что предлагала акции Росбергу: «Команда точно не продается»

«Альпин» утверждает, что больше не продает доли в коллективе «Ф-1»

Команда «Альпин», слухи о продаже которой ходят в паддоке «Формулы-1», заявила, что не предлагала чемпиону мира 2016 году Нико Росбергу стать совладельцем.

Росберг рассказал в эфире Sky Sports во время уик-энда Гран-при Италии , что получил электронное письмо с таким предложением.

«Это заявление не соответствует действительности, и мы хотели бы прояснить, что команда больше не продает акции после уже завершенной продажи 24-процентной доли группе инвесторов в июне 2023 года.

Группа инвесторов включает в себя нескольких спортсменов и спортивных инвесторов, и группа инвесторов постоянно ищет потенциальных новых инвесторов для уже существующей доли команды в 24 процента.

Мы подчеркиваем то, о чем уже говорил топ-менеджмент: команда точно не продается», – сообщил представитель «Альпин».

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