Росбергу предложили стать совладельцем «Альпин» – немец рассказал об этом во время трансляции 3-й практики
Росбергу предложили приобрести «Альпин».
Чемпион «Формулы-1» 2016 года рассказал, что ему на электронную почту пришло письмо с официальным предложением стать одним из совладельцев «Альпин».
Ранее сообщалось, что Флавио Бриаторе решил присоединиться к проекту «Альпин» с целью повысить цену команды и подготовить ее к продаже. Сам Бриаторе неоднократно опровергал данную теорию.
Разговор проходил в эфире Sky Sports F1 по ходу третьей практики перед Гран-при Италии – с участием самого Нико Росберга, штатного комментатора Дэвида Крофта, а также бывшего пилота «Ф-1» Каруна Чандока.
Дэвид Крофт (далее ДК): «Как я слышал, существует вероятность того, что команда «Альпин» вообще может быть продана целиком».
Нико Росберг (далее НР): «Да, да. Вообще-то у меня на электронной почте лежит письмо со вторичным предложением покупки «Альпин»…»
ДК: «Да? Что, правда?»
НР: «Да, все так».
Карун Чандок (далее КЧ): «Нельзя просто взять и вбросить такую новость посреди третьей практики! Нам нужно больше подробностей».
ДК: «То есть тебе прислали письмо с вопросом – не хотел бы ты приобрести «Альпин»?
НР: «Да, и я бы мог…»
КЧ: «А ты собираешься ее купить?»
НР: «Нет».
КЧ: «И сколько просят за «Альпин»?»
НР: «Да, мне следовало запомнить детали. Думаю, стоит принести письмо с собой завтра»
КЧ: «Так оно же у тебя на почте. Где твой телефон?»
НР: «Я его не взял. В общем, «Альпин» может быть довольно прибыльной командой, но все это, разумеется, может измениться».
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