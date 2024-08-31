Росбергу предложили стать совладельцем «Альпин» – немец рассказал об этом во время трансляции 3-й практики

Росбергу предложили приобрести «Альпин».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года рассказал, что ему на электронную почту пришло письмо с официальным предложением стать одним из совладельцев «Альпин».

Ранее сообщалось, что Флавио Бриаторе решил присоединиться к проекту «Альпин» с целью повысить цену команды и подготовить ее к продаже. Сам Бриаторе неоднократно опровергал данную теорию.

Разговор проходил в эфире Sky Sports F1 по ходу третьей практики перед Гран-при Италии – с участием самого Нико Росберга, штатного комментатора Дэвида Крофта, а также бывшего пилота «Ф-1» Каруна Чандока .

Дэвид Крофт (далее ДК) : «Как я слышал, существует вероятность того, что команда «Альпин» вообще может быть продана целиком».

Нико Росберг (далее НР) : «Да, да. Вообще-то у меня на электронной почте лежит письмо со вторичным предложением покупки «Альпин»…»

ДК : «Да? Что, правда?»

НР : «Да, все так».

Карун Чандок (далее КЧ) : «Нельзя просто взять и вбросить такую новость посреди третьей практики! Нам нужно больше подробностей».

ДК : «То есть тебе прислали письмо с вопросом – не хотел бы ты приобрести «Альпин»?

НР : «Да, и я бы мог…»

КЧ : «А ты собираешься ее купить?»

НР : «Нет».

КЧ : «И сколько просят за «Альпин»?»

НР : «Да, мне следовало запомнить детали. Думаю, стоит принести письмо с собой завтра»

КЧ : «Так оно же у тебя на почте. Где твой телефон?»

НР : «Я его не взял. В общем, «Альпин » может быть довольно прибыльной командой, но все это, разумеется, может измениться».

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