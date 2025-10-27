  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Леклер провел не лучший старт гонки. Но нельзя предсказать, как поведут себя другие»
2

Фредерик Вассер: «Леклер провел не лучший старт гонки. Но нельзя предсказать, как поведут себя другие»

В «Феррари» отметили, что изначально планировали один пит-стоп в Мексике.

Руководитель «Феррари» высказался о 2-м месте Шарля Леклера на Гран-при Мехико.

«Наш план заключался в том, чтобы провести гонку с одним пит-стопом для Леклера. Думаю, на это рассчитывали все.

Но когда некоторые впереди начали совершать первые остановки, они все вели борьбу друг с другом. Я говорю о «Мерседесе» и о [Оливере] Бермэне [которые позже отправились на второй пит-стоп] – но думаю, практически все планировали провести гонку с одним пит-стопом.

Было невозможно заранее решить, как провести старт, и учесть все возможные варианты развития событий. Шарль провел не лучший старт гонки. Но нельзя предсказать, как поведут себя другие.

Все следуют собственным планам – нужно уметь пользоваться появляющимися возможностями. Четыре машины поравнялись перед входом в первый поворот – это очень сложный момент», – сказал Вассер.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
logoОливер Бермэн
logoГран-при Мексики
logoШарль Леклер
logoФредерик Вассер
logoМерседес
logoХаас
logoФеррари
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон о 8-м месте: «Это гонки. По крайней мере, заработал несколько очков»
4 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно быть быстрее»
18 минут назад
Джордж Расселл: «Если бы в Мексике был гравий, никто бы не резал повороты. Сейчас это похоже на гонки на газонокосилках»
31 минуту назад
Льюис Хэмилтон о 10-секундном штрафе: «Не позволю тем, кто не особо приносит пользу, помешать мне двигаться вперед»
44 минуты назад
ФИА объяснила 10-секундный штраф Хэмилтона на Гран-при Мехико. Льюис должен был вернуть Ферстаппену позицию после срезки поворота
сегодня, 04:42
«Феррари» вернулась на 2-е место в Кубке конструкторов и опережает «Мерседес» на 1 очко, «Ред Булл» – на 10
вчера, 23:02
Лоусон чуть не сбил двух маршалов в начале Гран-при Мехико: «Я просто глазам своим не поверил»
вчера, 22:51Фото
Фредерик Вассер: «10 секунд – чрезмерный штраф для Хэмилтона»
вчера, 22:48
Гельмут Марко: «На сто процентов убеждены, что Ферстаппен бы финишировал вторым. Но Сайнс преподнес «Феррари» прощальный подарок»
вчера, 22:36
Оскар Пиастри: «Нужен другой подход к пилотажу. Когда напарник выигрывает гонку, пятое место – не так уж впечатляюще»
вчера, 22:33
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15