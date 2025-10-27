  • Спортс
  • Джордж Расселл: «Если бы в Мексике был гравий, никто бы не резал повороты. Сейчас это похоже на гонки на газонокосилках»
2

Джордж Расселл: «Если бы в Мексике был гравий, никто бы не резал повороты. Сейчас это похоже на гонки на газонокосилках»

Расселл призвал изменить трассу в Мексике.

Пилот «Мерседеса» считает, что проблема со множеством срезок поворотов на Гран-при Мехико связана с особенностями трассы.

«Не понимаю, как три пилота могут срезать первый поворот и просто продолжить ехать на той же позиции. Это как если бы вам разрешили рискнуть всем, а на случай ошибки дали бы карточку выхода из тюрьмы.

Когда Макс [Ферстаппен] и Льюис [Хэмилтон] боролись, Льюис получил штраф – и это правильно. Но Макс тоже выехал за пределы трассы и вернулся на нее. В моем случае это было неподходящее место и время, ведь я потерял три позиции [из-за дальнейшей обороны Ферстаппена].

Я был весьма разочарован, но все началось с первого круга. В конце концов все зависит от трассы, а еще есть эта возможность рисковать без последствий. Если бы там был гравий, никто бы не резал повороты.

Подобное происходит здесь практически каждый год. В прошлом сезоне был случай с Карлосом [Сайнсом], за год до этого – с Шарлем [Леклером], 10 лет назад – с Льюисом. Это похоже на гонки на газонокосилках.

Нужно что-то менять. Так быть не должно», – сказал Расселл.   

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
