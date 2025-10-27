  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лоусон чуть не сбил двух маршалов в начале Гран-при Мехико: «Я просто глазам своим не поверил»
Фото
2

Лоусон чуть не сбил двух маршалов в начале Гран-при Мехико: «Я просто глазам своим не поверил»

Лоусон удивлен поведением маршалов в Мехико.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал инцидент, который произошел в начале Гран-при Мехико.

Лоусон, вернувшийся на трассу после пит-стопа, на котором ему заменили переднее антикрыло, в первом повороте чуть не сбил двух маршалов, которые перебегали трассу, стараясь собрать с нее обломки.

При этом дирекция гонки не вывесила в зоне желтые флаги, обозначив необходимость для пилотов сбросить скорость.

«Я просто глазам своим не поверил. Я заехал на пит-стоп, вернулся на трассу на новом комплекте «харда», и тут внезапно в первом же повороте увидел, как двое парней просто перебегают трассу. Одного из них я чуть не сбил. Это был очень опасный эпизод.

Очевидно, что в работе маршалов произошло какое-то недопонимание. Но я могу сказать, что раньше со мной такого не случалось – да я просто не видел ничего подобного. Это просто неприемлемо.

Разумеется, мы обратимся в ФИА за разъяснениями. Нам не понятно, как маршалам может быть вообще позволено вот так перебегать трассу. Понятия не имею, почему это вообще случилось. Но да, нам нужно объяснение. Такого точно не должно повториться», – рассказал Лоусон.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
происшествия
logoРейсинг Буллз
logoГран-при Мексики
logoФИА
logoЛиам Лоусон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» вернулась на 2-е место в Кубке конструкторов и опережает «Мерседес» на 1 очко, «Ред Булл» – на 10
37 минут назад
Фредерик Вассер: «10 секунд – чрезмерный штраф для Хэмилтона»
51 минуту назад
Гельмут Марко: «На сто процентов убеждены, что Ферстаппен бы финишировал вторым. Но Сайнс преподнес «Феррари» прощальный подарок»
сегодня, 22:36
Оскар Пиастри: «Нужен другой подход к пилотажу. Когда напарник выигрывает гонку, пятое место – не так уж впечатляюще»
сегодня, 22:33
Нико Хюлькенберг о сходе: «Я выбыл из гонки еще до ее начала»
сегодня, 22:27
Норриса освистали болельщики после победы в Мексике
сегодня, 22:15
Жак Вильнев: «Норрис провел эту гонку как пилот, который хочет стать чемпионом»
сегодня, 22:15
Шарль Леклер о борьбе с Ферстаппеном: «Меня спасла VSC»
сегодня, 22:08
Макс Ферстаппен: «Главной задачей было выжить на первом отрезке гонки»
сегодня, 22:06
Ландо Норрис: «Гонка в Мехико получилась очень простой – этого мне и хотелось»
сегодня, 21:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15