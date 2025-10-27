Лоусон чуть не сбил двух маршалов в начале Гран-при Мехико: «Я просто глазам своим не поверил»

Лоусон удивлен поведением маршалов в Мехико.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон прокомментировал инцидент, который произошел в начале Гран-при Мехико.

Лоусон, вернувшийся на трассу после пит-стопа, на котором ему заменили переднее антикрыло, в первом повороте чуть не сбил двух маршалов, которые перебегали трассу, стараясь собрать с нее обломки.

При этом дирекция гонки не вывесила в зоне желтые флаги, обозначив необходимость для пилотов сбросить скорость.

«Я просто глазам своим не поверил. Я заехал на пит-стоп, вернулся на трассу на новом комплекте «харда», и тут внезапно в первом же повороте увидел, как двое парней просто перебегают трассу. Одного из них я чуть не сбил. Это был очень опасный эпизод.

Очевидно, что в работе маршалов произошло какое-то недопонимание. Но я могу сказать, что раньше со мной такого не случалось – да я просто не видел ничего подобного. Это просто неприемлемо.

Разумеется, мы обратимся в ФИА за разъяснениями. Нам не понятно, как маршалам может быть вообще позволено вот так перебегать трассу. Понятия не имею, почему это вообще случилось. Но да, нам нужно объяснение. Такого точно не должно повториться», – рассказал Лоусон.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!