Льюис Хэмилтон о 10-секундном штрафе: «Не позволю тем, кто не особо приносит пользу, помешать мне двигаться вперед»

Хэмилтон высказался о штрафе в Мексике.

Пилот «Феррари» выразил негодование из-за 10-секундного штрафа на Гран-при Мехико, где в итоге оказался 8-м.

Хэмилтон заблокировал шины в четвертом повороте во время борьбы с Максом Ферстаппеном и срезал поворот. После Льюис не вернул ехавшему до этого впереди нидерландцу позицию – за что судьи и выписали ему штраф.

«У меня был отличный старт, мы затормозили перед первым поворотом, я вошел во второй. На протяжении первых трех поворотов я не выходил за пределы трассы… другие резали повороты и сохраняли позиции, не получая при этом штрафы. Это просто безумие.

Объяснили ли мне суть наказания? Примерно то же самое, что и у других, так что…

[Что касается борьбы с Ферстаппеном] это… ощущалось как гонки. В этом плане все в порядке. Просто он резал повороты, а единственным, кому выписали штраф, оказался я – это фактически был 10-секундный «стоп-энд-гоу» (такое наказание подразумевает остановку на пит-лейн на 10 секунд без пит-стопа; Хэмилтон, видимо, имеет в виду, что по ходу Гран-при Мехико в «Феррари» решили отстоять штраф, прежде чем начать делать пит-стоп – Спортс”).

В четвертом повороте я заблокировал передние колеса. Я хотел вернуться по специально отведенной дороге, но это самое пыльное место, так что у меня не вышло и я выехал на траву – но ехал в рамках зоны выезда.

Я правда не знаю, чего ждать дальше, но я продолжу стараться [выступать на должном уровне]. Завтра [в понедельник] встану, потренируюсь и постараюсь подготовиться к следующей гонке. Не могу позволить тем, кто не особо приносит пользу, помешать мне двигаться вперед», – сказал Хэмилтон.

