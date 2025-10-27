  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон о 10-секундном штрафе: «Не позволю тем, кто не особо приносит пользу, помешать мне двигаться вперед»
11

Льюис Хэмилтон о 10-секундном штрафе: «Не позволю тем, кто не особо приносит пользу, помешать мне двигаться вперед»

Хэмилтон высказался о штрафе в Мексике.

Пилот «Феррари» выразил негодование из-за 10-секундного штрафа на Гран-при Мехико, где в итоге оказался 8-м.

Хэмилтон заблокировал шины в четвертом повороте во время борьбы с Максом Ферстаппеном и срезал поворот. После Льюис не вернул ехавшему до этого впереди нидерландцу позицию – за что судьи и выписали ему штраф.

«У меня был отличный старт, мы затормозили перед первым поворотом, я вошел во второй. На протяжении первых трех поворотов я не выходил за пределы трассы… другие резали повороты и сохраняли позиции, не получая при этом штрафы. Это просто безумие.

Объяснили ли мне суть наказания? Примерно то же самое, что и у других, так что…

[Что касается борьбы с Ферстаппеном] это… ощущалось как гонки. В этом плане все в порядке. Просто он резал повороты, а единственным, кому выписали штраф, оказался я – это фактически был 10-секундный «стоп-энд-гоу» (такое наказание подразумевает остановку на пит-лейн на 10 секунд без пит-стопа; Хэмилтон, видимо, имеет в виду, что по ходу Гран-при Мехико в «Феррари» решили отстоять штраф, прежде чем начать делать пит-стоп – Спортс”).

В четвертом повороте я заблокировал передние колеса. Я хотел вернуться по специально отведенной дороге, но это самое пыльное место, так что у меня не вышло и я выехал на траву – но ехал в рамках зоны выезда.

Я правда не знаю, чего ждать дальше, но я продолжу стараться [выступать на должном уровне]. Завтра [в понедельник] встану, потренируюсь и постараюсь подготовиться к следующей гонке. Не могу позволить тем, кто не особо приносит пользу, помешать мне двигаться вперед», – сказал Хэмилтон.  

Хэмилтон и Ферстаппен дошли до контакта и выехали за пределы трассы в борьбе между собой, Льюис получил 10-секундный штраф

ФИА объяснила 10-секундный штраф Хэмилтона на Гран-при Мехико. Льюис должен был вернуть Ферстаппену позицию после срезки поворота
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФеррари
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон о 8-м месте: «Это гонки. По крайней мере, заработал несколько очков»
4 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно быть быстрее»
18 минут назад
Джордж Расселл: «Если бы в Мексике был гравий, никто бы не резал повороты. Сейчас это похоже на гонки на газонокосилках»
31 минуту назад
Фредерик Вассер: «Леклер провел не лучший старт гонки. Но нельзя предсказать, как поведут себя другие»
сегодня, 05:00
ФИА объяснила 10-секундный штраф Хэмилтона на Гран-при Мехико. Льюис должен был вернуть Ферстаппену позицию после срезки поворота
сегодня, 04:42
«Феррари» вернулась на 2-е место в Кубке конструкторов и опережает «Мерседес» на 1 очко, «Ред Булл» – на 10
вчера, 23:02
Лоусон чуть не сбил двух маршалов в начале Гран-при Мехико: «Я просто глазам своим не поверил»
вчера, 22:51Фото
Фредерик Вассер: «10 секунд – чрезмерный штраф для Хэмилтона»
вчера, 22:48
Гельмут Марко: «На сто процентов убеждены, что Ферстаппен бы финишировал вторым. Но Сайнс преподнес «Феррари» прощальный подарок»
вчера, 22:36
Оскар Пиастри: «Нужен другой подход к пилотажу. Когда напарник выигрывает гонку, пятое место – не так уж впечатляюще»
вчера, 22:33
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15