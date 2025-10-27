«Феррари» вернулась на 2-е место в Кубке конструкторов и опережает «Мерседес» на 1 очко, «Ред Булл» – на 10
Плотнейшая битва за вице-чемпионство среди команд продолжается.
Подиум Шарля Леклера на Гран-при Мехико и восьмая позиция Льюиса Хэмилтона помогли «Феррари» вернуться на второе место в Кубке конструкторов.
Скудерия на одно очко опережает «Мерседес» (356 против 355). Андреа Кими Антонелли финишировал шестым в Мексике, Джордж Расселл – седьмым.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место, и его команда также остается в борьбе. На счету австрийцев 346 баллов – на десять меньше, чем у «Феррари».
Опубликовал: Михаил Ширяев
