«Феррари» вернулась на 2-е место в Кубке конструкторов и опережает «Мерседес» на 1 очко, «Ред Булл» – на 10

Плотнейшая битва за вице-чемпионство среди команд продолжается.

Подиум Шарля Леклера на Гран-при Мехико и восьмая позиция Льюиса Хэмилтона помогли «Феррари» вернуться на второе место в Кубке конструкторов.

Скудерия на одно очко опережает «Мерседес » (356 против 355). Андреа Кими Антонелли финишировал шестым в Мексике, Джордж Расселл – седьмым.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен занял третье место, и его команда также остается в борьбе. На счету австрийцев 346 баллов – на десять меньше, чем у «Феррари».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2025

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й