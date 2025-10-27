Фредерик Вассер: «10 секунд – чрезмерный штраф для Хэмилтона»

В «Феррари» посетовали на суровое наказание Хэмилтона.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер прокомментировал восьмое место Льюиса Хэмилтона на Гран-при Мехико.

Британец получил десятисекундный штраф в борьбе с пилотом «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«Считаю, штраф Льюиса слишком суровый, но не думаю, что тут можно что-то обсуждать, ведь он не удержал машину на правильной полосе асфальта и вернулся на трассу. Он оказался на траве.

Тем не менее полагаю, что десять секунд – чрезмерный штраф. Он также потерял четыре-пять позиций из-за этого. Огромное наказание», – произнес менеджер в эфире итальянского Sky Sport.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й

Хэмилтон и Ферстаппен дошли до контакта и выехали за пределы трассы в борьбе между собой, Льюис получил 10-секундный штраф