  • ФИА объяснила 10-секундный штраф Хэмилтона на Гран-при Мехико. Льюис должен был вернуть Ферстаппену позицию после срезки поворота
ФИА объяснила 10-секундный штраф Хэмилтона на Гран-при Мехико. Льюис должен был вернуть Ферстаппену позицию после срезки поворота

В ФИА дали объяснение штрафу Хэмилтона в Мексике.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф на первых кругах Гран-при Мехико после инцидента с Максом Ферстаппеном. Британец отстоял наказание перед пит-стопом, откатился с третьей строчки в конец первой десятки и финишировал 8-м.

После заезда ФИА опубликовала вердикт стюардов.

Судьи разобрали произошедшее на 6-м круге, начиная с первого поворота. Тогда Ферстаппен решил провести атаку и нырнул на внутреннюю траекторию: стюарды отметили, что он достаточно поравнялся с Хэмилтоном, чтобы получить место для маневра – ведь на апексе передняя ось болида Макса оказалась впереди бокового зеркала Льюиса.

Произошедший после контакт посчитали виной пилота «Феррари», однако из-за отсутствия серьезных последствий для обеих сторон в данном случае никакого наказания не последовало.

Борьба тут же продолжилась в четвертом повороте, где Ферстаппен вновь взял внутреннюю траекторию, но был вынужден срезать поворот – но не настолько сильно, как Хэмилтон.

Именно ситуация Льюиса привлекла внимание стюардов. Они признали, что британец двигался слишком быстро, чтобы вернуться на трассу по предписанному маршруту – в связи с чем у пилота «были причины нарушить предписание гоночного директора». Поэтому за данный инцидент его наказывать не стали.

10-секундный штраф пилота «Феррари» связан с тем, что, выехав за пределы трассы и получив преимущество, Хэмилтон обогнал Ферстаппена и не вернул ему позицию. Стюарды отметили, что выдали гонщику стандартный для данной ситуации штраф.  

Хэмилтон и Ферстаппен дошли до контакта и выехали за пределы трассы в борьбе между собой, Льюис получил 10-секундный штраф

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
