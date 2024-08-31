Протесты по-французски пришли в «Ф-1»: рабочие автозавода – против закрытия отдела моторов!

В далеком 1966 году в «Формуле-1» в очередной раз поменяли регламент, увеличив до 3 л объем атмосферных двигателей и допустив моторы с турбонагнетателем объемом 1,5 литра. Спустя одиннадцать лет в чемпионат ворвался новый производитель − «Рено»−«Гордини» с инновационным турбированным движком V6: первыми в серии. Так началась эра французов в «Формуле-1». Дальше случилась эпоха кипящих «желтых чайников», фантастическая скорость в квалификациях, первые редкие победы после поулов, пара упущенных титулов с Аленом Простом и реноме одного из самых мощных производителей движков.

В начале «нулевых» «Рено» выкупила недавнюю чемпионскую команду «Бенеттон», которой поставляла моторы, и к середине века построила чемпионский болид для Фернандо Алонсо, также взяв Кубок конструкторов. Затем у самой команды громких успехов больше не было, но как поставщик французы отыграли решающую роль в первой эре доминирования «Ред Булл» с 2010-го пло 2013-й. Затем второй переход на гибридные двигатели компания провалила, но за всю историю присутствия «Рено» в «Формуле-1» болиды, оборудованные французским движком, одержали более 160 побед.

Прошло практически пятьдесят лет, и существует большой риск, что команда «Рено», которая несколько лет выступает под брендом спорткаров «Альпин», откажется от производства собственных моторов: якобы с 2026 года французы могут перейти на клиентский двигатель. Даже называют возможного поставщика − «Мерседес». Почему они вообще думают об этом? Как считает председатель совета директоров Лука де Мео, это позволит сэкономить.

Сотрудники «Альпин» обратились к руководству с открытым письмом

По инсайдам французской прессы, до принятия окончательного решениея остается еще около месяца. В «Рено» проводят последние исследования вариантов схем работы базы в Вири, где производят двигатели «Рено», при сворачивании гоночной программы. Есть вероятность того, что сотрудников просто раскидают по другим проектам. Работники недовольны слухами и даже отправили в редакцию Motorsport заявление с критикой «Рено».

«Мы не понимаем, что оправдывает уничтожение такого элитного объекта, как Вири, и предательство его легенды и ДНК путем внедрения в болид «Альпин» моторов «Мерседес». Объявление о завершении разработки и производства французского двигателя для «Формулы-1» невозможно постичь», – говорится в заявлении.

Также рабочие утверждают, что разработка мотора для нового регламента идет полным ходом и они достигли значительных успехов. Новый двигатель на 12% короче нынешнего, а мощность его электрической составляющей достигла 400 кВт – показатель, близкий к целевому для первой гонки 2026 года. Также сказано, что не наблюдалось никаких проблем с надежностью и что тепловой КПД составил 48%.

Профсоюз утверждает, что интенсивная работа над двигателем 2026-го, который создается по совершенно иным правилам и с распределением энергии внутреннего сгорания и электричества в формате почти 50 на 50, привела к «технологическому прорыву».

По их словам, в проект-2026 уже вложили миллионы, изучено более 100 «революционных» концепций, и почти треть из них продемонстрировала «многообещающие характеристики на испытательном стенде и, как ожидается, будет включена в двигатель 2026-го».

План состоял в том, чтобы к концу 2024 года интегрировать их в тестовый двигатель, который уже приближается к ожидаемым характеристикам 2026 года.

Но вместо того, чтобы продолжать работать с «хорошо продуманным двигателем с явным потенциалом» и добиваться заявленного выигрыша в 0,5 секунды на круге за счет индивидуальной интеграции, остановка разработки двигателя для «Ф-1» «звучит как окончательное прекращение деятельности «Формулы-1» во Франции в 2026 году».

В обращении происходящее назвали «путешествием в один конец без возврата: слишком высокий технологический барьер, который невозможно преодолеть, утечка элитных навыков и непомерно дорогие инвестиции» − потому что возвращение в элитные гонки в будущем будет «слишком дорогостоящим» удовольствием.

«Господин Де Мео заверил нас, что душа бренда «Альпин» должна питаться его корнями и что не может быть и речи об их разрыве», − говорится в заявлении. − В сентябре 2023 года перед сотнями сотрудников в Энстоуне и Вири-Шатийоне он обязался привести финансовые ресурсы в соответствие с необходимыми потребностями в технологических инновациях».

«Мы не можем представить себе, что «Альпин» и Группа «Рено» предадут свое предназначение и нанесут ущерб своему имиджу, поэтому мы призываем господина Де Мео и его совет директоров отменить это решение».

Письмо − первый шаг, затем – акции протеста

Письмо стало лишь первым этапом масштабной компании по привлечению внимания к проблеме. Незадолго до Гран-при Италии стало известно о том, что сотрудники моторного отдела «Альпин» проведут в «Монце» акцию протеста.

И в пятницу, 30 августа около сотни людей из моторного подразделения посетили практики перед Гран-при Италии и вывесили баннеры. Сотрудники надели белые футболки с логотипом «Альпин» и слоганом #ViryOnTrack (#ВириНаТрассе) и черные нарукавные повязки. Две группы расположились на трибунах на главной прямой и на выходе из «Параболики», вывесив баннер «с четким и неагрессивным посланием, выступающим за сохранение французского двигателя в «Ф-1».

Акция прошла не только в Италии, но и на базе в Вири, где «подавляющее большинство сотрудников, которые не смогли приехать на мероприятие, бастовали в знак солидарности с этим движением» с 9 утра до 3 часов дня. Городские власти призвали присутствовать на акции чиновников и общественность для большей огласки происходящего.

И они добились как минимум привлечения внимания со стороны государственных деятелей: во время акции протеста к сотрудникам «Альпин» пришли мэр города Вири Жан-Мари Вилайн, депутат Клер Лежен и президент департамента Эссонна Франсуа Дуроврей.

Сотрудники «Альпин» в гараже команды в знак солидарности надели нарукавные повязки Let Us Race − «Дайте нам гоняться».

Пресс-служба французской команды попыталась предупредить все акции, выпустив заявление следующего содержания:

«Мы знаем о некоторых мероприятиях, запланированных на эти выходные сотрудниками Вири-Шатийон. Из их сообщений мы понимаем, что это будут мирные протесты, которые не повлияют на работу команды. Проект трансформации будущего коллектива всё ещё оценивается, и руководство «Альпин» пока не приняло никакого окончательного решения. Диалог, начавшийся с момента представления проекта представителям сотрудников Вири-Шатийон в июле, важен для руководства «Альпин» и будет продолжен в ближайшие недели».

В социальной сети X появился специальный аккаунт под названием @lavoixdeviry («Глас Вири»), в котором сотрудники базы в Вири собираются публиковать все официальные заявления, а также делиться последними новостями своей активности.

А требования вообще справедливы?

Вопрос эффективности трат на моторы «Рено» действительно дискуссионный: программа разработки техники для нового регламента оценивается в сумму около 600 млн в год, пока комплект клиентских двигателей на сезон стоит 17-20 млн.

Преимущество собственных моторов потенциально заключается в более глубоких возможностях интеграции в шасси, но именно здесь у «Альпин» и возникали главные проблемы в прошлых сезонах – на той самой прошлогодней встрече с Лукой де Мео выяснилось, что подразделения в Энстоуне и Вири (и французы с англичанами в принципе) воевали «как в Столетнюю войну» . По сути отказ от моторов фиксирует победу англичан.

К тому же, столь огромные затраты не дают еще и преимуществ по мощности: босс подразделения двигателей Брюно Фамен оценивал победные реляции завода Вири как «теперь мы просто не отстаем или отстаем не более, чем на 20 л.с.» – но это ровно гандикап, проигрываемый «Рено» и прямо сейчас (французы даже пытались выбить особое право на доработку замороженных двигателей, но проиграли лоббистский кейс ФИА), и с самого начала турбоэры. Последние 10 лет – сущий провал .

Так что на данный момент протесты работников «Рено» просто выглядят бунтами по-французски: «не хотим ничего менять и просто хотим сохранить приятный и удобный статус кво». Но для команд «Ф-1» такая философия вряд ли подходит.

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Фото: Alessio De Marco/IPA Sport, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli; East News /Andrej ISAKOVIC / AFP, DPPI F1 / DPPI Media / DPPI via AFP; x.com/LaVoixDeViry