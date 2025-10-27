Оливер Бермэн: «Был в шоке, когда ехал бок о бок с Ферстаппеном. Надеюсь, это станет нормой»

Бермэн рассказал, каково было бороться с Ферстаппеном в Мексике.

Пилот «Хааса » поделился впечатлениями от 4-го места на Гран-при Мехико.

«Я провел хороший старт и расположился между двумя «Мерседесами», а затем у меня был хороший темп. Мне удавалось держаться в зоне DRS. Джордж [Расселл ] выпал из нее – а затем была борьба между [Льюисом ] Хэмилтоном и Максом [Ферстаппеном ]. Мне удалось извлечь из этого пользу.

Честно говоря, я был в шоке, когда ехал бок о бок с Максом. Очень круто ехать колесо в колесо с теми, за кем я наблюдал с того момента, как начал смотреть «Ф-1». Он долгое время отражался в моих зеркалах заднего вида. Вероятно, я никогда прежде не сталкивался с таким давлением в гонке.

Не думал, что буду бороться с топовыми болидами в этом году или на этой стадии карьеры. Но это создает прекрасное предчувствие будущего. Надеюсь, подобное станет нормой, а не останется разовым событием», – отметил Бермэн .

