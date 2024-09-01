Нико Росберг: «Титул очень быстро ускользнет от Ферстаппена, если так продолжится»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен начнет Гран-при Италии лишь седьмым, его главный соперник – гонщик «Макларена» Ландо Норрис – стартует с поула.
Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг считает, что «Ред Булл» может лишиться не только титула в командном зачете, но и в личном. Ферстаппена и Норриса разделяют 70 очков.
«Невероятно, где находится Ферстаппен, это шокирует. Вполне уверен, что в этот уик-энд команда не понимает шины. Темные, темные времена. Макс не понимает, и команда все упускает – очень неожиданно. Просто сюрреализм.
Весьма тяжелая ситуация, поскольку может быстро наступить паника. Оба чемпионства начинают ускользать, даже титул в зачете пилотов. Если так продолжится, он ускользнет очень быстро», – подчеркнул экс-гонщик.
Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»
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