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  • Нико Росберг: «Титул очень быстро ускользнет от Ферстаппена, если так продолжится»
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Нико Росберг: «Титул очень быстро ускользнет от Ферстаппена, если так продолжится»

Росберг убежден, что чемпионство Ферстаппена под угрозой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен начнет Гран-при Италии лишь седьмым, его главный соперник – гонщик «Макларена» Ландо Норрис – стартует с поула.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг считает, что «Ред Булл» может лишиться не только титула в командном зачете, но и в личном. Ферстаппена и Норриса разделяют 70 очков.

«Невероятно, где находится Ферстаппен, это шокирует. Вполне уверен, что в этот уик-энд команда не понимает шины. Темные, темные времена. Макс не понимает, и команда все упускает – очень неожиданно. Просто сюрреализм.

Весьма тяжелая ситуация, поскольку может быстро наступить паника. Оба чемпионства начинают ускользать, даже титул в зачете пилотов. Если так продолжится, он ускользнет очень быстро», – подчеркнул экс-гонщик.

Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Италии
logoМакларен
logoРед Булл
logoНико Росберг
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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