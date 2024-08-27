Гран-при Италии-2024. Онлайн квалификации

31 августа состоится квалификация к 16-му этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Италии.

Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.

Старт – в 17:00 по московскому времени.