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Гран-при Италии-2024. Онлайн квалификации
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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson
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Перед стартом
31 августа состоится квалификация к 16-му этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Италии.
Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.
Старт – в 17:00 по московскому времени.