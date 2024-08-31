Ландо Норрис о 7 месте Ферстаппена в квалификации: «Хорошая возможность отыграть очки в личном зачете»

Норрис рассчитывает в Монце сократить отставание от Ферстаппена в чемпионате

Пилот «Макларена » рассказал, что думает о седьмом месте Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Италии, где сам стартует с поула.

«Очевидно, это хорошая возможность [отыграть очки в личном зачете]. Я ожидаю, что он прорвется вперед и, вероятно, довольно быстро окажется позади нас. В пятницу их [«Ред Булл »] гоночный темп выглядел очень сильным. У них лучше получалось справляться с гранулированием и износом.

По какой-то причине им, кажется, не удалось реализовать это в квалификации. Даже во втором сегменте у Макса был хороший темп, он закончил сессию выше меня – на использованных шинах. Но, очевидно, даже его отрыв от [Серхио] Переса не был таким большим, как обычно.

Не знаю, испытывал ли он с чем-то проблемы или просто не смог собрать хорошие круги, но я уверен, что у его результата есть причина. Мы же должны постараться извлечь из этой ситуации максимум», – заявил Норрис.

Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й