Оскар Пиастри: «Из-за пары ошибок «Макларен» запросто мог бы оказаться на седьмом и восьмом месте»
Пиастри подчеркнул, что квалификация в Монце далась «Макларену» не без труда
Пилот «Макларена» поделился подробностями о том, как провел квалификацию к Гран-при Италии, где стал вторым.
«Болид был очень сильным. Первый круг в третьем сегменте получился приличным, нужно было улучшить только пару моментов. Но второй круг оказался не настолько хорошим, насколько требовалось.
В первом повороте у меня была блокировка, которая подпортила время. Нужно пилотировать чище.
После практики ничто не гарантировало нам такой результат. Думаю, мы запросто могли попасть в ситуацию, при которой из-за пары ошибок оказались бы на седьмом и восьмом месте. Так что занять первый ряд – очень хороший результат», – сказал Пиастри.
Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: speedcafe.com
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