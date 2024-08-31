Оскар Пиастри: «Из-за пары ошибок «Макларен» запросто мог бы оказаться на седьмом и восьмом месте»

Пиастри подчеркнул, что квалификация в Монце далась «Макларену» не без труда

Пилот «Макларена » поделился подробностями о том, как провел квалификацию к Гран-при Италии, где стал вторым.

«Болид был очень сильным. Первый круг в третьем сегменте получился приличным, нужно было улучшить только пару моментов. Но второй круг оказался не настолько хорошим, насколько требовалось.

В первом повороте у меня была блокировка, которая подпортила время. Нужно пилотировать чище.

После практики ничто не гарантировало нам такой результат. Думаю, мы запросто могли попасть в ситуацию, при которой из-за пары ошибок оказались бы на седьмом и восьмом месте. Так что занять первый ряд – очень хороший результат», – сказал Пиастри.

Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й