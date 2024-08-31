Макс Ферстаппен о шансах на победу в гонке: «В обычной ситуации – их нет»

Ферстаппен оценил текущее положение команды.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Италии , отметив наличие проблем в работе с болидом.

Ферстаппен заявил, что не видит шансов на победу в предстоящей гонке с учетом сложившейся ситуации.

«В обычной ситуации – нет. Мы для этого слишком медленные. На бумаге темп на длинной дистанции может и выглядит неплохо, но на самом деле, находясь за рулем болида, тебе так не кажется.

Проблема в том, что когда ваша машина плохо сбалансирована, на дистанции гонки это может очень плохо сказаться на работе с шинами. Так что посмотрим.

Возможно, с учетом текущего поведения нашей машины, новый асфальт в Монце, в гонке ситуация для нас и правда немного улучшится, но при этом нужно понимать, что мы находимся в самом конце так называемой группы лидеров. Так что нам остается ждать того, случится ли что-то с соперниками впереди. Также пока не до конца понятно, что будет происходить с грануляцией покрышек в гонке, поэтому посмотрим, что получится в итоге.

Что касается ситуации в чемпионате, то если все и дальше пойдет так, как сейчас, то нам будет тяжело. О чем я всегда и говорил», – рассказал Ферстаппен .

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