Джордж Расселл: «Надеюсь, «Макларен» стартует как обычно – если нет, уедет вдаль. Пиастри может создать задел для Норриса»

Расселл опасается, что Пиастри сработает на победу Норриса в Монце

Пилот «Мерседес » Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при Италии , который он начнет позади гонщиков «Макларена » Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Макларен» такой быстрый, это невероятно впечатляет. Надеюсь, он стартует как обычно – если нет, то, думаю, уедет вдаль.

Такова ситуация в «Ф-1» на данный момент. «Макларен» – ориентир для всех. Если его не обогнать на старте, будет трудно держаться рядом.

Если Оскар останется вторым, он может создать задел для Ландо и обеспечить ему победу. Надеюсь, не получится, и мы будем сражаться до конца, однако любая команда в подобной ситуации поступила бы так», – оценил расклады Джордж.

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