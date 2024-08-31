Джордж Расселл: «Надеюсь, «Макларен» стартует как обычно – если нет, уедет вдаль. Пиастри может создать задел для Норриса»
Расселл опасается, что Пиастри сработает на победу Норриса в Монце
Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при Италии, который он начнет позади гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
«Макларен» такой быстрый, это невероятно впечатляет. Надеюсь, он стартует как обычно – если нет, то, думаю, уедет вдаль.
Такова ситуация в «Ф-1» на данный момент. «Макларен» – ориентир для всех. Если его не обогнать на старте, будет трудно держаться рядом.
Если Оскар останется вторым, он может создать задел для Ландо и обеспечить ему победу. Надеюсь, не получится, и мы будем сражаться до конца, однако любая команда в подобной ситуации поступила бы так», – оценил расклады Джордж.
Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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