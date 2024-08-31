Ландо Норрис о командной тактике: «В «Макларене» хотят сделать дубль, совместная работа – лучший способ для этого»

Норрис не против командной тактики в Монце

Пилот «Макларена » ответил на вопрос, планируется ли командная тактика на Гран-при Италии.

«Я хочу гоняться. Для этого я тут и выступаю. Мы с командой все обсудили и ко всему подготовились.

Если Оскар [Пиастри] будет проводить более сильную гонку и выйдет вперед, то, вероятно, это потому, что он справился лучше меня.

Мы знаем, что лучше для команды. Мы хотим сделать дубль, совместная работа – лучший способ для этого», – сказал Норрис.

Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й