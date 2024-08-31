Макс Ферстаппен: «Машиной очень трудно управлять – были большие проблемы с недостаточной поворачиваемостью»

Ферстаппен остался разочарован выступлением к квалификации в Монце.

Пилот «Ред Булл» закончил сессию с седьмым результатом, признав наличие больших проблем в работе болида.

«Машиной очень трудно управлять, сложно подобрать хороший баланс. Если у вас возникает одна проблема и вы пытаетесь ее решить, то в процессе обязательно появляется вторая проблема, и так далее.

Наша машина не слишком хорошо управляется – назовем это так. Во втором сегменте квалификации все было не так уж плохо, а в третьем сегменте все снова ухудшилось – на обоих комплектах шин у меня были большие с

По ходу быстрого круга я потерял очень много времени, не мог выжимать максимум возможностей из шин. Так что да, у нас были проблемы – по на данный момент не понятной мне причине.

На тренировках наш темп на длинной дистанции выглядел не слишком многообещающе. Когда машина плохо сбалансирована, в гонке проблемы только усугубляются. Последние несколько гонок получились для нас не слишком удачными, так что нам нужно работать над тем, чтобы изменить ситуацию и вернуться на прежний уровень конкурентоспособности», – рассказал Ферстаппен.

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