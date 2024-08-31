Нико Росберг об итогах практик: «Машина «Ред Булл» плохо проходит повороты, у нее нет баланса»
Росберг высказался о проблемах «Ред Булл».
Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг оценил положение команд в преддверии квалификации к Гран-при Италии.
Росберг считает, что лидеров чемпионата может ждать еще один трудный уик-энд, и что у Ландо Норриса есть все шансы отыграть у Макса Ферстаппена еще несколько очков.
«Благодаря обновлениям «Феррари» определенно участвует в борьбе, «Мерседес» тоже, но где «Ред Булл»? Что пошло не так? Вы и сами можете видеть разочарование команды. Машина плохо проходит повороты, у нее нет баланса.
Кто вообще мог предположить, что «Ред Булл» окажется в таком положении? Происходящее определенно добавляет интриги чемпионату. Шансы Ландо Норриса становятся все выше.
Да, пока еще рано говорить, но в этот уик-энд нас могут ждать настоящие сюрпризы. Вполне возможно, что на самом верху окажется «Феррари». Для этапа в Монце это будет нечто эпическое. А Макс Ферстаппен в квалификации может оказаться где-нибудь на шестой позиции. И тогда у Ландо Норриса будут хорошие шансы отыграть много очков», – рассказал Росберг.
Гран-при Италии-2024. 3-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 6-й
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