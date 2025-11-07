2

Джордж Расселл: «Первый поворот в Мексике нужно полностью изменить»

Расселл призвал изменить трассу в Мексике.

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о срезках первых поворотов на Гран-при Мехико, большую часть из которых ФИА оставила без наказания.

«Я был очень, очень удивлен, когда увидел, что этих пилотов не стали наказывать. В Монце, если вы ошибаетесь перед шиканой, то вынуждены проехать по участку с полистирольными блоками, из-за чего теряете много времени.

Думаю, единственным решением, если вы не хотите использовать гравий… Мне тот поворот вообще не нравится. Не думаю, что он подходит для гонок.

Во втором и третьем повороте только одна гоночная траектория, из-за чего невозможно бороться в первом повороте, а потом продолжить борьбу в четвертом.

Мы обсуждали это перед стартом уик-энда. Думаю, поворот нужно полностью изменить», – сказал Расселл перед этапом в Сан-Паулу.

Льюис Хэмилтон о штрафе в Мексике: «Не знаю, осознают ли в ФИА, что их решения могут повлиять на чью-то карьеру»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Бразилии
logoДжордж Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Бриаторе: «Всегда считал, что у Колапинто есть потенциал стать топ-гонщиком»
6 минут назад
Себастьян Феттель: «Понятно, что Ферстаппен не фаворит. Но уик-энд в Бразилии часто бывает сумасшедшим»
17 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
20 минут назад
Руководитель «Кадиллака»: «Команда выбрала Переса не из-за его популярности, а из-за заслуг»
23 минуты назад
Ландо Норрис: «Мой эмоциональный фон снизился, это пошло на пользу»
27 минут назад
Льюис Хэмилтон о будущем в «Феррари»: «Мой контракт действует еще довольно долго»
30 минут назад
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 19 пилотов из 22
40 минут назад
«Альпин» и Колапинто продлили контракт на сезон-2026
53 минуты назад
Оскар Пиастри: «Люди могут думать что хотят, верно? У меня есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат»
сегодня, 13:30
В Сан-Паулу ожидаются сильные дожди и ветер до 100 км/ч в пятницу и субботу перед Гран-при
сегодня, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото