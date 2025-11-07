Джордж Расселл: «Первый поворот в Мексике нужно полностью изменить»

Расселл призвал изменить трассу в Мексике.

Пилот «Мерседеса » поделился мнением о срезках первых поворотов на Гран-при Мехико, большую часть из которых ФИА оставила без наказания.

«Я был очень, очень удивлен, когда увидел, что этих пилотов не стали наказывать. В Монце, если вы ошибаетесь перед шиканой, то вынуждены проехать по участку с полистирольными блоками, из-за чего теряете много времени.

Думаю, единственным решением, если вы не хотите использовать гравий… Мне тот поворот вообще не нравится. Не думаю, что он подходит для гонок.

Во втором и третьем повороте только одна гоночная траектория, из-за чего невозможно бороться в первом повороте, а потом продолжить борьбу в четвертом.

Мы обсуждали это перед стартом уик-энда. Думаю, поворот нужно полностью изменить», – сказал Расселл перед этапом в Сан-Паулу.

Льюис Хэмилтон о штрафе в Мексике: «Не знаю, осознают ли в ФИА, что их решения могут повлиять на чью-то карьеру»

