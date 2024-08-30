Оскар Пиастри: «Некоторые вещи «Макларену» нужно доработать»
Пиастри оценил форму команды по итогам пятничных практик в Монце.
Пилот «Макларена» отметил, что в преддверии Гран-при Италии основное внимание команды должно быть сосредоточено на работе с шинами.
«Некоторые вещи нам определенно нужно доработать. Но мне кажется, что у нас определенно есть темп, и есть потенциал. Так что я остался вполне доволен.
Что касается шин, то в такую жару работать с ними всегда очень непросто. Хотя все в любом случае находятся в равных условиях. Да, температура трассы была не так высока, как на некоторых других Гран-при в этом году, но сегодня все равно было достаточно жарко», – рассказал Пиастри.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
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